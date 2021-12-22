【職場熱話】 不屑老員工遲到早退 打工仔向老闆反映不果 以開國功臣為由拒絕解僱

不知道大家有沒有遇過一些恃著自己是老員工，而在公司肆無忌憚的同事呢？ 近日有網民於網上討論區發文，指自己在公司任職經理級的職位，而公司有一位老員工因恃著自己是開國功臣，而在公司經常遲到早退，雖然樓主向老闆反映過，但其竟然對此不以為然，她因而為此感到十分無奈並向網民詢問該如何是好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「連老闆也不管他，其實這也沒有甚麼可說的。」，「老闆也說明他是開國功臣，不會解僱他，你便不要管吧！」，也有人指，「人家只是想靜靜地等退休。」。

另有網民指，「有甚麼所謂，反正公司又不是你的，只要老闆喜歡，他請一個人回來看劇也行，你便不要管太多吧！」。

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責任編輯：關海儀