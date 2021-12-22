【職場熱話】入職半年發現公司灰色地帶 上司欲加40%人工作挽留 打工仔自身安全決心辭職

不知道若你在入職後發現公司有不少的灰色地帶時，你會考慮辭職嗎？近日有網民於網上討論區發文，指自己自半年前入職一間公司做管理的工作後，發現公司存有不少灰色地帶，而後來即使公司加他40%人工，他還是以自身安全為首要考慮，決心辭職，最後樓主想詢問網民，公司有灰色地帶是否正常，還是只是他道德觀太重而已。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有一些人指出，「 灰色地帶是否指會犯法？」，「 逃跑可恥但有用。」，也有人指，「 要加你40%人工，那間公司一定是灰到黑了。」，「每個人的底線也不同，你自己心安理得便好了。」。

另有網民指，「做得好，我也曾試過替一間公司做違法的事，但後來發現真相後立即辭職，不想因為少少錢而坐牢。」。

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責任編輯：關海儀