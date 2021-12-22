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【職場熱話】Intel打擊未接種疫苗員工　未能提交證明將放無薪假

商業 16:12 2021/12/22

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外電報道，Intel最近也通知旗下員工必須於明年1月4日前接種疫苗，否則將會面臨至少3個月的無薪假。（法新社資料圖片）

歐美地區疫情反覆，有不少大企業也相繼要求員工接種疫苗，以確保員工健康安全。外電報道，Intel最近也通知旗下員工必須於明年1月4日前接種疫苗，否則將會面臨至少3個月的無薪假。

【變種病毒Omicron】美國超市Kroger出招谷針　未打針員工取消部分福利

外國傳媒獲得Intel於12月7日的會議備忘錄，並從中得知，其人力資源主管Christy Pambianchi表示，即使員工在家工作也好，也需要接種疫苗，否則需要申請豁免或每週進行一次檢測。該企將會在明年3月15日前，審核未接種疫苗的員工，所提交的的醫療或宗教豁免申請。

上月Intel已表明，疫苗接種的限期為1月4日，惟當時未有透露後果。今次Intel則表示不會解僱未接種疫苗的員工，惟提及若員工的豁免未獲批准，將會由4月4日起，面臨至少三個月的無薪假，期間仍會為他們提供醫療福利。

早前，Google、Facebook和Microsoft等企業龍頭也相繼強行執行相關措施。相信Intel等大企業是次措施，是為配合美國總統拜登接種疫苗的相關政策。

【職場疫苗規例】上千司機拒打疫苗遭停職　多倫多當局削減巴士班次

【餐飲業】戶戶送餐廳信心指數調查　逾6成受訪餐廳料電子消費券有助收入

責任編輯：文睿

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