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【電動車】Elon Musk再賣58萬股　稱已沽出足夠Tesla股票

環球政經 18:32 2021/12/22

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Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他已出售「足夠的股票」，以完成出售其持有的10％ Tesla股份的承諾。

Elon Musk在接受網站Babylon Bee 採訪時表示，已沽出足夠的股票，再加上行使期權，以達至約10% Tesla股份。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

Elon Musk在周二（21日）出售58.36萬股Tesla股份，使他減持的股票總數達到1,350萬股，約佔他計劃賣出股份數目的80%。

11月Elon Musk在Twitter發起投票，問網民是否支持他將其持股的10% Tesla股份沽出，結果過半數人贊成。在此之後，一直在歷史高位徘徊的Tesla股價下跌了約四分之一。

【延伸閱讀】中金指內房股正築底　建議關注部分優質龍頭公司　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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