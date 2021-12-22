【電動車】Elon Musk再賣58萬股　稱已沽出足夠Tesla股票

Tesla（TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，他已出售「足夠的股票」，以完成出售其持有的10％ Tesla股份的承諾。

Elon Musk在接受網站Babylon Bee 採訪時表示，已沽出足夠的股票，再加上行使期權，以達至約10% Tesla股份。

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Elon Musk在周二（21日）出售58.36萬股Tesla股份，使他減持的股票總數達到1,350萬股，約佔他計劃賣出股份數目的80%。

11月Elon Musk在Twitter發起投票，問網民是否支持他將其持股的10% Tesla股份沽出，結果過半數人贊成。在此之後，一直在歷史高位徘徊的Tesla股價下跌了約四分之一。

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責任編輯：黃苑筠