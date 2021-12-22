【Omicron變種】Delta康復者高危 打疫苗或有超級抗體

全球多地新冠肺炎Omicron變種病毒相關確診中，屢次傳出有完成疫苗接種或康復者個案。奧地利有研究指出，Delta變種康復者的天然抗體基本上不足以對抗Omicron變種病毒，但接種疫苗的Delta康復者可能產生超級抗體。

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因斯布魯克醫學大學（Medical University of Innsbruck）發表最新研究，7個Delta康復者血液樣本中，只得一個能產生足夠﹑且能夠對抗Omicron變種的蛋白質分子，認為感染Delta後的天然抗體不足應對Omicron威脅。

研究指由於Omicron變種突變次數遠超Delta變種，因此Delta的天然抗體無法辨認出Omicron變種是一個威脅。同時，接種兩劑阿斯利康（Astrazeneca）疫苗的血液樣本，無一個能夠對Omicron變種產生足夠免疫反應。

兩劑輝瑞（Pfizer）疫苗的血液樣本表現最好，20個中有9個產生足夠免疫反應。兩劑Moderna疫苗的血液樣本則跌至每10個樣本，只得一個有足夠免疫反應。

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研究同時指出，當Delta康復者接種疫苗後，便可能出現「超級抗體」，不止有效防止死亡或重症，甚至連感染機率亦可能降低。5個接種疫苗的Delta康復者血液樣本在對抗Omicron變種的抗體水平，為輝瑞與阿斯利康相加的5倍。兩劑疫苗的抗體反應更是比1劑接近翻倍。

不過，今次研究只聚焦了解對抗新冠病毒時的特定免疫反應，並未考慮T細胞或B細胞的免疫力作用。

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責任編輯：吳漢培