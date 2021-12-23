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【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）

股市 16:16 2021/12/23

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【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　涉澳洲、北美及歐洲長途線（第二版）

國泰航空 （00293） 表示，受到跨境旅遊及營運限制的持續影響，正審視於2022年1月往來香港的國泰客運航班，若干航班會因航次安排整合而被取消。路透報道，國泰航空下月將會取消多班航班，涉及澳洲、北美、歐洲等長途航班。另外，繼英國航空取消 2 月底前香港往返倫敦等多個英國城市的班機後，維珍航空（Virgin Atlantic）網站顯示，本月24日至30日期間香港往返英國倫敦希斯路機場的航班均取消。

國泰航空回應查詢時稱，不能如期運作所有已計劃的航班，會即時聯絡受影響顧客，並會盡量安排他們乘搭其他航班，向受影響顧客致歉，並籲留意其網站資訊

 

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

新加坡停售免隔離入境機票　防範Omicron變種病毒【下一頁】

國泰澳洲網站只餘悉尼航班

國泰的澳洲網站顯示，1月份只有從香港飛往悉尼的航班，未有飛往墨爾本、布里斯班或珀斯的航班。國泰本月份已取消多班航班，原因是機組人員不足。國泰此前調整航班安排，計畫於12月營運不多於疫情前12%的客運運力

Omicron變種病毒出現以來，香港已經收緊了旅行規定，來自許多國家的旅客僅限於本港居民，他們即使完全接種疫苗也要接受3周的隔離。

（第二版更新國泰回應；第三版更新英航及維新航空）

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【國泰293】國泰航空11月日均載客量按月回跌5%　12月全面營運所有貨機

【國泰危機】國泰航空據報爆機師離職潮　國泰認炒機師事件影響士氣、擬明年重新招聘機師見習機師

港股 國泰航空（00293） 香港 歐洲 布里斯本 墨爾本 澳洲 悉尼 疫情

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