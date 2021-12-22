【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　涉澳洲、北美及歐洲長途線（第二版）

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國泰航空 （00293） 表示，受到跨境旅遊及營運限制的持續影響，正審視於2022年1月往來香港的國泰客運航班，若干航班會因航次安排整合而被取消。路透報道，國泰航空下月將會取消多班航班，涉及澳洲、北美、歐洲等長途航班。國泰航空股價收報6.34元，升0.2%，成交1410萬元。
國泰航空回應查詢時稱，不能如期運作所有已計劃的航班，會即時聯絡受影響顧客，並會盡量安排他們乘搭其他航班，向受影響顧客致歉，並籲留意其網站資訊。
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國泰的澳洲網站顯示，1月份只有從香港飛往悉尼的航班，未有飛往墨爾本、布里斯班或珀斯的航班。國泰本月份已取消多班航班，原因是機組人員不足。國泰此前調整航班安排，計畫於12月營運不多於疫情前12%的客運運力
Omicron變種病毒出現以來，香港已經收緊了旅行規定，來自許多國家的旅客僅限於本港居民，他們即使完全接種疫苗也要接受3周的隔離。
（第二版更新國泰回應）
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