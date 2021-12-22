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【CES 2022】Omicron確診數激增　亞馬遜、Meta、Twitter取消參與CES實體展

科技 15:24 2021/12/22

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近日​​新冠變種病毒Omicron疫情嚴峻，多間科企參展商相繼宣布不會派員參加CES。

美國消費電子展（CES）原預計將於明年1月5日至8日，以實體及線上展覽並行形式舉行。惟近日​​新冠變種病毒Omicron疫情嚴峻，多間參展商相繼宣布不會派員參加CES，當中包括Meta 、亞馬遜（Amazon）、Pinterest及Twitter等科企，都宣布將會取消參與CES實體商談活動。

【CES 2022】CTA官方宣布　參與美國消費電子線下展需先接種疫苗

【IG出錯】與Metaverse撞名！　澳洲藝術家IG突然遭封鎖

Meta率先對外宣布，將不會派員參加CES 2022實體展。Meta指，鑑於新冠肺炎病毒的公共衛生問題不斷出現變數，因此該企有責任對員工採取比較謹慎的保護態度，連行政總裁都不會發表主題演講。

其後社交平台Twitter亦表示，原計畫會派員工到現場，參與小組討論。但由於病毒肆虐，目前決定取消出席，並改為參與網上展覽。而Pinterest及亞馬遜則決定不參與實體展覽。

至於其他廠商，據彭博報道，LG表示除非主辦單位取消展覽，否則仍會參展，但展館將不會如以往那樣大規模，而是運用QR Code和AR技術來展示產品。 AMD則計劃作有限度參展， NVIDIA則會在網上播放主題演講，高通（Qualcomm）、OnePlus 和 HTC 仍會參展，而Sony 、 Samsung和Google就會先觀察當地情況。

【難逃負評】Facebook改名也難救業務？　Meta當選「年度最差企業」

責任編輯：曾曉汶

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