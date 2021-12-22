【虛擬銀行｜現金回贈】聖誕旺季消費多點買最抵？　Mox刮刮卡最多回贈800元、WeLab推10%回贈

▲ 【聖誕節】聖誕旺季消費多點買最抵? Mox推刮刮卡最多回贈800元、WeLab推10%回贈

香港疫情持續受控，帶動消費氣氛、商場人流都明顯轉旺。聖誕節一向都是傳統消費旺季，大人細路都要買禮物應節，到底點買先最抵？不妨參考一下2間虛擬銀行—Mox及WeLab Bank（匯立銀行）最近推出的額外現金回贈優惠，Mox的額外現金獎嘗更高達800元。

踏入12月，節日氣氛濃厚，不少銀行紛紛推出節日限定的簽帳獎嘗，但一般門檻較高，個別更累積過萬元的指定簽帳額。若簽帳銀碼細仍然想賺到回贈，可以考慮使用虛擬銀行的信用卡或扣帳卡優惠。

Mox簽帳滿800元可抽獎1次 期內最多可抽20次

Mox今日宣布推出「Mox刮刮卡」活動，由即日起至明年1月31日，當客戶使用Mox Credit簽賬每筆合資格交易滿800元或以上，即可經Mox app獲得刮刮卡1張。每張刮刮卡可賺取由8元至800元的額外現金獎賞，同時賺取額外現金獎賞及原有的1%無上限CashBack現金回贈。

推廣期內，每名客戶最多可領取20張刮刮卡，每日只能從同一商戶領取最多2張刮刮卡。刮刮卡的回贈，在相關合資格交易結算後，會直接存入客戶的Mox戶口。

WeLab Bank扣帳卡推10%回贈

至於WeLab Bank（匯立銀行），在12月份就推出Apple Pay簽賬優惠，在12月31日或之前，所有合資格交易可享10%現金回贈，每名客戶回贈上限50元。據官網的條款所示，優惠適用於所有零售商戶簽帳。

而且，優惠可以與「WeLab Bank X KMB e度嘟車資回贈優惠」、「2021餐餐賺日日享優惠」及「WeLab Bank迎新優惠：10%餐飲回贈優惠」同時使用。

每個曆月相等的現金回贈金額，將於下一個曆月第1天計起的10個工作天内存入客戶核心賬戶。

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