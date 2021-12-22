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【大戶動向】李嘉誠基金會減持力世紀 持股量降至不足5%

股樓投資 15:14 2021/12/22

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根據聯交所數據，李嘉誠（環球）基金會在上周減持電動車股力世紀 （00860） ，其中李嘉誠於上周在場外減持3.33億股力世紀，每股平均作價0.68元，涉及資金2.26億元，而李嘉誠在力世紀的持股量亦由9.1%降至4.93%。另外，周凱旋亦轉讓1.96億股，每股平均價0.68元，涉及金額1.33億元，持股量由7.39%降至4.93%。

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根據公告，李嘉誠（環球）基金會在10月4日與獨立第三方達成協議減持股份。月初公司公布計劃明年公布高端電動車系列。力世紀今日股價跌至0.465元，公司市值跌至約37億元

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

李嘉誠基金會 減持 經濟 李嘉誠 力世紀（00860）

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