▲ 【阿里巴巴9988】淘寶擬禁止賣家以好評回贈等方法引導買家給出「好評」 避免誤導消費者

不乏消費者在電商網站購物時，會參考其他買家評價而決家是否買入心頭好，阿里巴巴 （09988） 旗下淘寶周二（21日）發布關於《淘寶網評價規範》規則變更公示通知，將禁止賣家以好評返現等方式引導買家進行「好評」，淘寶作為內地最熱門的購物平台，不時調整營運守則，阿里巴巴今次規則變更將於28日（下週二）正式生效。所謂的好評返現，即是顧客對所買物品給出滿分好評，並且提供截圖給賣家客服，賣家將會退返部方現金到顧客賬戶。

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淘寶指出，今次變更要點主要包括調整評價內容及行為要求及明確評價違規處置措施。

淘寶賣家行為要求

（1）淘寶賣家不得自行或通過第三方要求買家只寫好評、修改評價、追加評價等；

（2）淘寶賣家不得以物質或金錢承諾為條件鼓勵、引導買家進行「好評」，包括但不限於：全五星返現、好評返現、好評免單、好評返紅包、好評返優惠券；

（3）淘寶賣家不得通過誘導買家、虛假交易等不正當方式獲取不真實的評價；

（4）淘寶賣家不得自行或通過第三方故意給予同行競爭者與事實不符的評價。

淘寶評價違規處置措施方面，

（1）針對違規信息可採取屏蔽評論內容、評分不累計等措施；

（2）針對違規賣家可採取向買家賠付一定金額、下架商品、刪除商品，限制使用阿里旺旺、扣分等措施；

（3）針對違規買家可採取限制買家行為等措施。

好評返現有違淘寶網評價產品的初衷

淘寶指出，關於賣家承諾好評返現或刪評返現屬於賣家的私人承諾行為，有違淘寶網評價產品的初衷，評價是為了讓買賣雙方針對交易公平自由的表達真實感受，同時也給其他會員參考和提示。如果通過返利而誘導好評，會給更多的消費者帶來誤導。淘寶提到，作為平台監管方，後續會通過完善相關的規則機制來約束賣家這類行為，希望能營造更加公平、誠信的購物環境。

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