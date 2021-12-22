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【最富有兒童】全球最富有未成年人調查2021 英國夏洛特公主排首位 身價竟達50億美金

理財智慧 16:42 2021/12/22

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英國汽車公司Electric Rides on Cars近日公布「全球最富有的未成年人2021」榜單，當中前三位均被英國皇室成員，雖然名單內大部分人都是皇室成員、富二代或星二代，不過卻有一人例外，年度收入高達2.3億港幣。

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至於榜單的頭三位分別由6歲的夏洛特公主，8歲的喬治王子，以及3歲的路易王子所奪得。夏洛特公主更以50億美元的巨額資產總值位居榜首，比哥哥喬治王子多出20億美元，夏洛特公主之所以能奪得榜首，主要因為其「帶貨能力」，由於夏洛特公主的衣著往往成為坊間的討論重點，「如何將女兒打扮成夏洛特公主」，「夏洛特公主的10條連身裙」等話題經常成為英國的熱門討論議題。而作為公主的她，同時亦擁有眾多皇室珠寶的繼承權，因此夏洛特公主年紀輕輕便已經成為榜單的首位。

而唯一一名平民身份入榜的小朋友是來自美國9歲的YouTuber Ryan Kaji，據悉，其一年收入可以高達2,950萬美元（約2.3億港元）。而Ryan除了來自YouTube的收入外，同時亦有經營一個玩具品牌以及童裝，公司的收益至今已超過2億美元（約15.6億港元）。其Youtube頻道至今亦吸引了3,110萬的追蹤者。

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記者：鄭日棱

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