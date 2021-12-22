【大行點睇】智利大選短期影響有限 大摩維持贛鋒鋰業增持評級

智利左翼候選人當選總統，大摩發表報告，指贛鋒鋰業 （01772） 確認在智利沒有項目，對當地鋰業沒有影響，不過，不排除新國會將提高稅率及成立國有鋰業公司，影響外資對智利的投資，長遠為鋰供應帶來不確定性。大摩又引述管理層指，內地碳酸鋰價格一直跑贏氫氧化鋰，主要是由於較高原材料成本、碳酸鋰價格對市場敏感度高及衍生產品等，公司預計氫氧化鋰長遠將會穩步改善。

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大摩又指，鋰輝石精礦的承購量仍可滿足公司的鋰化工生產，目前鋰輝石庫存為4至5個月，同時與新供應商簽署更多2022年以後的承購協議，保證供應穩定。該行維持公司增持評級，目標價199元。

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