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【Tesla】馬斯克：已賣夠Tesla股份、盤前股價彈2%　周二再賣58萬股、累賣股份距承諾多少？

17:24 2021/12/22

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【Tesla】馬斯克：已賣夠Tesla持股　周二再賣58萬股、累賣股份距承諾多少？

Tesla特斯拉俐創辦人馬斯克（Elon Musk）11月初高調預告減持1成Tesla持股，連續數周減持套現後，馬斯克最新接受訪問時稱，已賣出足夠股份達成減磅一成的計劃。馬斯克承認，不論「Twitter賣股公投」當時結果如何，他今年內有大量Tesla認股權到期需要行使。

*Tesla重上900美元關帶動汽車股造好　長城汽車2333、小鵬汽車9868可否受惠？*【按此速睇】

馬斯克11月6日在社交平台揚言網民支持下，將減持一成Tesla持股，以當時馬斯克持股計，他需要減持1700萬股Tesla股份。馬斯克連續數周減持Tesla，包括於周二（21日）再賣58.36萬股，累計出售1350萬股Tesla，約相當於其社交平台承諾的80%。

同一時期，馬斯克大舉行使認股權，引發巨額稅項，據馬斯克申報文件，其減持股份中約806萬股將用於支付稅項。

馬斯克減持期間，Tesla股份累跌近4分之1，昨日收報938.5美元。馬斯克宣布「賣夠股」後，Tesla周三盤前股價升2%，暫報957美元。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

上月起大手減持逾千萬股 Tesla馬斯克：今年將繳納超過110億美元稅款，可見【下一頁】

他在周日也在社交平台稱，今年將要支付逾110億美元（約858億港元）稅項。

面對大額稅項，馬斯克稱，加州曾經是充滿機遇的地方，但現在已變得「過度監管、過度訴訟、過度徵稅」，愈來愈難成功做事。馬斯克去年已搬至鄰州德州居住，Tesla最新也把總部遷至德州。

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