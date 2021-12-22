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南韓前總統朴槿惠剛保外就醫 胞妹朴槿姈參選明年總統

環球社會熱點 15:22 2021/12/22

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南韓前總統朴槿惠胞妹、前育英財團理事長朴槿姈周二（21日）宣布，將參加2022年總統選舉。現年67歲的朴槿姈代表新韓半島黨出選，她表示希望通過修憲將總統制改為半總統制，並積極實現南北韓統一。

北韓金正日逝世十周年 禁民眾飲酒歡笑11日 【下一頁】

朴槿姈周二在首爾召開記者會，宣布代表新韓半島黨參選明年的總統選舉。她指現時政界及總統候選人只著重爭權奪位，毫不關心北韓核危機及團結全民的治本之策，朴槿姈建議通過修憲將總統制改為雙首長並立的半總統制，避免總統一權獨大。

此外，她提及會為南韓部分產業提供制度支援，防止因機會及能力不平等造成收入差距，亦提出具體方案，落實為農村及漁村引入基本收入制度、亦會將生產、金融、教育等公共性設施及服務半數國營化。朴槿姈續呼籲實現南北韓統一，進而爭取世界和平。

南韓單日確診再破7000 重推4人限聚令 【下一頁】

前總統朴槿惠於2018年因濫權貪污被判囚24年、今年1月因親信干政案被判20年有期徒刑、並罰180億韓元（1.17億港元）。朴槿惠於上月離開看守所保外就醫，最快明年2月出院。

朴槿姈亦因涉嫌詐騙案，於2018年被判處1年半有期徒刑、緩刑兩年，並追還涉案款項。

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責任編輯：郭麗明

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