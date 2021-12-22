【大行點睇】國際知名IP遊戲助打入海外市場 大摩維持網易增持評級

大摩發表報告指網易 （09999） 持續透過內容及技術創新加強競爭力，且行業門檻正在提高，看好公司前景。大摩認為，網易遊戲發布時間計劃清晰，明年上半年亦將推出Diablo Immortal及魔戒，第二季料推出哈利波特，同時明年將推出類似Roblox的遊戲平台。

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大摩認為網易在國際遊戲市場收入佔整體收入比例，將由目前約一成增加至三成，而公司多個全球知名IP將推動打入國際市場，因此維持「增持」評級。

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