雋薈首批70伙全開放式　折實338.8萬起入場　發展商︰「都會生活價」

益兆集團控股及俊和發展旗下旺角豉油街新盤雋薈公布首張價單，折實入場價由338.8萬元起。益兆集團控股副總裁林浩表示，首批單位以「都會生活價」推出，切合項目位於市區、迎合年輕人生活模式的形象。

雋薈228呎開放式示範單位 露台設日式風呂 可chill住望街景【下一頁】



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雋薈首張價單涉及70伙單位，實用面積由152至228平方呎不等，全屬開放式間隔。發展商提供最高10%即供折扣，折實後整批售價由338.8萬至595.7萬元，折實呎價則由21,881至26,956元，平均呎價24,179元。當中，入場單位為5樓D室，實用面積152平方呎，折實售價338.8萬元，折實呎價22,289元。

俊和物業發展控股總經理陳健強指，項目即時起開放示範單位予公眾參觀及開始收票，示範單位及售樓處設於旺角西洋菜南街銀城廣場3樓。資料顯示，雋薈位於旺角鼓油街63號，全盤皆位開放式單位，總共提供120伙，預計關鍵日期為2024年3月底。

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雋薈首張價單詳情

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