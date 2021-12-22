供應鏈問題影響　日本麥當勞周五起只賣細薯條

據外媒報道，日本麥當勞宣布，受加拿大溫哥華港口水災和疫情影響，令其由北美洲訂購的薯仔延遲到貨，全國分店從周五（24日）起至下周四（30日）暫時停售大薯條與中薯條，該段時間只販賣細薯條。

公司表示，此舉是為了令更多顧客可以享用薯條。現正嘗試透過改為航空運輸，以及與供應商和進口商合作解決問題。現時日本全國2,900間麥當勞分店受到影響，麥當勞希望大薯條與中薯條可在新年前恢復供應。

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

另外，由於套餐也暫時改為配細薯條，麥當勞會為購買套餐的顧客提供50日圓（約3.42港元）折扣，又指今次事件不會影響薯餅供應

過去日本麥當勞亦曾在2014年12月暫時停售部分薯條產品，當時是受到美國西岸勞資長時間談判影響。

【延伸閱讀】中金指內房股正築底 建議關注部分優質龍頭公司 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠