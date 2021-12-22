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【Omicron變種】日本延長封關至1月初 接觸者強制隔離14日

環球社會熱點 14:34 2021/12/22

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為防止新冠肺炎Omicron變種病毒傳入，日本上月底已宣布封關。日本首相岸田文雄表示， 日本最少將延長封關措施至明年1月初。雖然日本尚出現Omicron變種在社區爆發痕跡，但岸田文雄指仍需加快新冠疫苗接種速度作準備。

日本撤回入境航班預訂禁令 不足一日即轉軚 【下一頁】

岸田文雄周二（21日）表示，Omicron變種為疫情帶來不穩定因素，決定暫時將延長封關至明年1月初。他強調日本仍需保持警惕，要設想最惡劣的情況來制定應對措施，同時透露當局正準備將向醫院抗疫前線提供輝瑞新冠口服藥物，數量足夠200萬人使用。

岸田文雄同時指出，會要求國內所有新冠確診者樣本檢測Omicron變種病毒，同時要求所有Omicron變種患者的緊密接觸者在政府限制的設施中，接受為期2周的隔離。惟日經新聞報道指，由於政府要求不具法律約束力，仍有部分人士選擇居家隔離。

日本要求停售前往當地機票 變相全面鎖國 【下一頁】

日本近期每日新增確診人數都少於200人， 惟岸田文雄表示，當局仍需通過加快第3針疫苗接種及推廣新冠口服藥物作準備。據報日本國內亦有意見批評，當局防疫措施過於嚴厲及嚴重干擾生活及商業運作。

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責任編輯：李俊儀

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