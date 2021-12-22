【電子簽證】入境處下周二推行電子簽證 首階段將涵蓋80%申請

入境處將於本月28日起，推出首階段電子簽證申請服務，同時將停止簽發貼紙式標籤，日境處表示申請人日後仍然可以使用傳統方法申請，但只會獲批電子簽證。

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首階段將涵蓋延長逗留期限及外籍家庭傭工，非本地畢業生留港或回港就業等入境簽證申請，合共佔每年簽證申請的8成，而明年下旬起服務將會擴展至所有申請類別。

申請者可以經網上填寫申請表，上載相片及相關文件，獲批後的申請結果通知書會經電郵通知，然後申請者以網上用信用卡或繳費靈付費，完成後可將電子簽證儲存在個人電子流動裝置或者列印備用。據悉，電子簽證上會有個人資料、逗留期限等資料，並加上防偽識別用途的加密二維碼，有需要人士只能透過入境處的應用程式，核對資料。

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助理首席入境事務主任許一玲表示，電子簽證申請可省卻申請人的時間，處方審批時間不受影響。她強調在疫情下，電子申請可減少接觸，保障公共衛生，亦不用擔心郵遞服務受延誤，同時更加環保。

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記者：鄭日棱