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【電子簽證】入境處下周二推行電子簽證 首階段將涵蓋80%申請

理財智慧 15:51 2021/12/22

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入境處將於本月28日起，推出首階段電子簽證申請服務，同時將停止簽發貼紙式標籤，日境處表示申請人日後仍然可以使用傳統方法申請，但只會獲批電子簽證。

【消費物價】本港11月份消費物價指數升1.8%　料通脹壓力將進一步增加【下一頁

同場加映：【青姐話】為何周一總是跌 好淡板塊全龜裂

首階段將涵蓋延長逗留期限及外籍家庭傭工，非本地畢業生留港或回港就業等入境簽證申請，合共佔每年簽證申請的8成，而明年下旬起服務將會擴展至所有申請類別。

申請者可以經網上填寫申請表，上載相片及相關文件，獲批後的申請結果通知書會經電郵通知，然後申請者以網上用信用卡或繳費靈付費，完成後可將電子簽證儲存在個人電子流動裝置或者列印備用。據悉，電子簽證上會有個人資料、逗留期限等資料，並加上防偽識別用途的加密二維碼，有需要人士只能透過入境處的應用程式，核對資料。

【溫股知新】恒指未見底 收息股有計

助理首席入境事務主任許一玲表示，電子簽證申請可省卻申請人的時間，處方審批時間不受影響。她強調在疫情下，電子申請可減少接觸，保障公共衛生，亦不用擔心郵遞服務受延誤，同時更加環保。

【職場熱話】 18K 細公司舒服工 VS 20K 大公司辛苦工 港男欲轉工感猶豫 5天工作成抉擇關鍵？【下一頁

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記者：鄭日棱

 

簽證 入境處 香港

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