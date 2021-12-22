【政府工略】康文署招聘文化工作副經理　大學畢業即可一試　頂薪逾5.5萬元

康文署近日招聘文化工作副經理，負責管理文化場地及室內體育館，主要為圖書館及博物館提供管理支援。月薪由總薪級表第14點，即30,235元，至總薪級表第27點，即55,995元；由於屬公務員職位，故可享有醫療及牙科診療，在適當情況下更可獲得房屋資助。另外亦要留意，獲錄取者或須接受與職系職務相關的培訓以及不定時工作，以及須接受職系或部門首長作出的調派和調職安排。有意者可瀏覽以下圖片，了解入職條件及詳細工作內容。申請將於本月30日截止，可經互聯網或以郵寄遞交申請。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格(G.F.340[(3/2013修訂版)])可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站 下載。



以親身或郵寄方式遞交的申請書須於2021年12月30日或之前，送達香港新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組，請在信封上註明「申請文化工作副經理職位」(郵寄表格的遞交日期以郵戳為準)。

為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。

申請人亦可透過公務員事務局互聯網站作網上申請。由於招聘部門可以訂立篩選準則，甄選條件較佳的應徵者參加遴選面試，申請人須在申請表格上清楚填寫全部就業情況及學歷詳情(包括註明其學士學位或同等學歷的主修學科)。其在綜合招聘考試兩張語文試卷(中文運用和英文運用)及能力傾向測試試卷的成績亦應包括在內。資料不全、逾期、未妥為簽署、經傳真╱電郵遞交，或並非用指定表格遞交的申請將不獲考慮。



申請人如獲邀參加遴選面試，必須提交有關修業成績、證書及綜合招聘考試成績正本以供核實其資格，並須提供副本以作記錄。申請人如未能提交所需文件正本以供核實其資格，其申請將不獲考慮。



申請人如獲選參加遴選面試，通常會在截止申請日期後約16至20個星期內接到通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加遴選面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：新界沙田排頭街1-3號康樂及文化事務署總部5樓文化事務部職系管理及支援組

查詢電話：2601 8814 或 2601 8664

截止申請日期(日/月/年)：30/12/2021 23:59:00

部門網址：http://www.lcsd.gov.hk

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