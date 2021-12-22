【瀏覽器大戰】Google Chrome標籤頁新功能　助消費者格價

▲ Google日前在其瀏覽器Google Chrome，新增了與購物相關的功能，方便用戶可進行「格價」比較。

臨近聖誕節，不少消費者都會大量購買電器和禮品過節。為了方便用家尋找心儀貨品，但Google日前就在其瀏覽器Google Chrome，新增了與購物相關的功能，方便用戶可進行「格價」比較。

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Google日前在美國的Android版瀏覽器更新了標籤頁的介面，當用戶搜尋產品時，可更清晰見到標籤頁的價格，也可同時在多個購物網站進行價格比較。當網站改變價格時標籤頁亦會隨即更新顯示，讓用戶長時間追蹤價格的變化。

▲ Google日前在美國的Android版瀏覽器更新了標籤頁的介面，當用戶搜尋產品時，可更清晰見到標籤頁的價格，也可同時在多個購物網站進行價格比較。（Google官網圖片）

另外，Google在手機版也增設以圖搜尋的功能。當用戶在逛街購物時看到心儀產品，可直接拍照並上傳照片，透過此功能上網格價，以更優惠的價格入手。Google亦指，有部份商家會察覺到用戶快要放棄購買購物車內的產品時，會特別提供額外的折扣。

事實上，Google已在早前推出Google Lens功能，讓用戶透過Google以圖片去快速尋找相關的資訊。

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責任編輯：黃顯晴