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【Omicron變種】歐洲多國收緊防疫 德國足球閉門作賽

環球社會熱點 14:03 2021/12/22

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歐洲新冠肺炎Omicron變種確診個案持續增加，為遏止Omicron變種於長假期進一步蔓延，歐洲包括德國、葡萄牙、瑞典宣布會重新收緊防疫，荷蘭更進入全面封城狀態。但另一方面，疫情創新高的英國卻表明，在聖誕節前不會有新防疫措施。

世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現 【下一頁】

德國周二（21日）宣布於28日起，再次收緊私人聚會人數限制不多於10人、關閉夜店及所有足球賽事將閉門作賽。新總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，Omicron變種確診一旦持續增加，會為整個醫療系統及設施帶來沉重壓力，絕不能對即將開始的下一波疫情視而不見。

此外， 葡萄牙亦要求所有酒吧及夜店於26日起關閉，以及實施在家工作半個月，直至1月9日為止、戶外聚會亦限制不得多於10人。

新西蘭推遲重開邊境 強制隔離增至10日 【下一頁】

瑞典周三（22日）開始，所有食肆、酒店及咖啡店只能提供堂食餐飲服務、限制私人聚會不多於50人；若參與多於500人的大型公眾活動，需持有新冠疫苗接種證明，而且需留在座位上。 政府呼籲企業若情況許可，應讓員工在家工作。

同時，荷蘭已於周日（19日）起實施封城，所有非必要商舖、酒吧、健身室等公共場所等關閉，料最少維持至明年1月中。

數據指，歐洲至今有超過8,900萬宗新冠肺炎確診、150萬人死亡。

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責任編輯：郭麗明

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