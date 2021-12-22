【ESG講呢啲】Staycation大熱　酒店住宿體驗 vs環保節能怎平衡？

疫情下Staycation大熱，酒店要為住客提供住宿體驗，如何平衡減碳排放、節能的目標？半島酒店是港人Staycation的熱門之選，今集《ESG講呢啲》邀請了香港上海大酒店有限公司企業責任及可持續發展經理黃書培，分享如何平衡住客體驗及ESG工作。

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逢星期三下午1時30分，《ESG 講呢啲 》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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酒店要維持服務水準，難免要犧牲能源消耗，造成碳排放。隨著疫情下半島酒店生意額放緩，酒店的能源密度及碳排放大蝠下跌逾四成，惟Staycation盛行，無疑再為酒店的碳排放造成負擔。

後勤工作達到客房節能效果

「要拿到一個平衡很重要，很多時我們未必會叫客人一起節省用電、用水，這樣反而會影響了他們的住宿體驗，我們需在後勤的工作中花心思，工程師、工作團隊亦要用我們最大的方法，以及較新穎的方式，幫助客人減少對環境造成的影響及碳足跡。」黃書培指。

黃坦指，酒店的燈光是為賓客營造客房格調的重要元素，酒店的後勤辦工室早於2013年改用較省電的LED燈泡，但客房的燈泡遲遲未能找到合適的燈泡。至去年終於找到合適的燈泡，為大部分客房轉用可平衡節能及燈光效果的燈泡。

酒店亦無可避免要為客人提供即棄用品，集團去年開始亦推出一系列環保浴室用品，由容器、容器蓋，以致用品本身均採用可循環材料製成。

「當然我們要做到這一步時，可能需要機械上購買新設備，或做一些升級，當中會涉及資源投放，但我們看到這會對公司有長遠的益處，因為當中我們節省到的電、水，也會減少我們有一部分成本。」

ESG是要求抑或是機遇？

社會責任方面，酒店在疫情前將舊床單改造成公仔，送贈給本港及亞洲的貧困兒童，同時達致環保、社會服務的目的；至於疫情期間，集團捐出免費飯盒予收入受影響的基層人士，並讓他們在酒店餐廳用餐。

要履行社會責任，難免衍生額外成本，不過黃書培指，ESG對公司長遠發展有很大幫助：「大家也見到這一年發生了很好多事，包括新冠肺炎疫情，亦於第26屆聯合國氣候峰會（COP 26）見到很多不同氣候變化對地球的影響，其實我們也在問自己，我們有150年以上的歷史，在未來的時間，能不能夠繼續在這個世界生存呢？」

他續指，相信可持續發展方針可以幫助公司清楚明白長遠的挑戰，再訂立一些解決方案，雖然有些問題未必可以完美地解決，但起碼公司可認清最大的風險是甚麼，從而管理這些風險，再找出機遇，他表示絕對相信ESG對長遠發展有很大的益處。

*重溫上一集 - EP.7「氣候公義」是甚麼？前天文台助理台長話你知 【文章按此】

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