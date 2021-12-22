【MPF】政府擬放寬強積金投資內地債券　料最快明年中旬完成修例

財經事務及庫務局局長許正宇今（22日）發表網誌表示，當局已完成研究強積金投資中央政府，及內地政策性銀行債券的便利措施，計劃修改目前適用於規管強積金投資的法例，將中央政府及三家政策性銀行，即國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行，納入為獲豁免當局。而每個強積金基金可把最多三成的資金，投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券，並可選擇把所有資金投資於其至少6次不同發行的債券。

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他續指，現時獲豁免當局包括特區政府，以及得到最高信貸評級的任何政府、國家或地區的中央或儲備銀行、或多邊國際機構；不屬此列的則必須在個別債券層面獲得一定評級，方可成為強積金的允許投資標的。由於並非所有中央政府及政策性銀行發行的債券，都有信貸評級，目前規定限制了強積金對有關債券的投資。

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截至2021年9月30日，相關投資只佔強積金總資產值的0.27%（26億元人民幣），規模遠小於投資在內地商業機構發行的債券（230億元人民幣，佔強積金總資產值的2.41%）。

許正宇表示，去年已放寬強積金投資於上海及深圳證券交易所證券的限制，令強積金投資中國A股的金額於短短一年間增加超過一倍達200多億人民幣。相信這次便利強積金投資於中央政府及內地政策性銀行債券的舉措，將同樣受到市場的熱烈歡迎。他又表示，如得到新一屆立法會的支持，預計最快可於明年年中完成修例及生效。

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