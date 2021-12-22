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【新冠疫苗】以色列錄首宗Omicron死亡 為高危族群打第4針

環球社會熱點 13:29 2021/12/22

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為應對新冠肺炎Omircon變種病毒疫情，各國正加快為民眾接種新冠疫苗。以色列一間醫院錄得當地首宗Omircon變種死亡個案，當局透露死者為年逾60歲的男性。以色列總理貝內特同日宣布，將為60歲或以上長者等高危族群人士打第4針疫苗，應對Omircon變種疫情。

48州發現Omicron變種成美國主流 首錄死亡個案 【下一頁】

以色列1間醫院周二（21日）證實，錄得國內首宗Omircon變種死亡個案。當地醫院透露，死者是1名年逾60歲男子，住院2周後於周一（20日）離世。當地醫院發表聲明表示，死者生前患有多種嚴重健康狀況，主要死因是過往疾病，而非感染新冠病毒後引致的呼吸道感染。以色列媒體報道指，死者生前已經接種2劑疫苗。

貝內特（Naftali Bennett）的辦公室同日宣布，接納專家小組建議，為60歲或以上長者、醫護人員及免疫系統有問題人士接種第4針疫苗，命令即時生效。以色列當局表示，合乎第4針接種資格人士可在打完第3針最少4個月後接種。

以色列研究發現 第3針輝瑞具Omicron變種保護力 【下一頁】

以色列專家小組成員Galia Rahav表示，目前情況就像當初決定接種第3針一樣，當局尚未真正掌握免疫水平數據，但考慮到其他國家疫情可怕情況，憂慮若不立即採取行動就會錯失良機。貝內特發表聲明鼓勵民眾盡快接種，並指以色列一直站在全球應對疫情的最前線，將繼續首先接種第4針。

以色列周一表示，新增逾1,300宗確診，為當地10月中旬以來最高記錄。衛生部周二公布，國內最少有340人感染Omircon變種病毒，其中及3分之2患者是完成疫苗接種人士或近期康復者，另有逾800宗疑似感染Omircon變種個案。貝內特上周末要求私人企業僱員，盡可能在家工作。

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責任編輯：李俊儀

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