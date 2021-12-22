【網購商機】網購平台次季銷售增約3成　高層從網購現象出招谷銷售

▲ 網購在疫情下愈趨盛行，有電商高層分析這現象。

網購在疫情下愈趨盛行，網購平台從中發掘商機之時，管理層亦要面對更多挑戰。ZALORA香港區營運總監馮卓仁（Anthony）要同時兼顧平台在香港和東南亞區的業務，「一直喜歡戶外活動」，疫情往返兩地需要隔離，讓他並不習慣。

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ZALORA以往主攻時裝業務，過去12至18個月，電子商務業務不斷增長，平台也擴大業務類型。Anthony目前較長時間逗留在東南亞，並遙距操控香港區業務。

惟他坦言，平台是跨國公司，很多事情需要跨國處理，即使進行綫上會議，也不及直接面對面討論。因此，他每半年會回來香港一次，以兼顧香港和東南亞業務，卻不能好像疫情前每月往返兩地。

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疫下多時間思考 領悟兩大網購現象

然而，在這段非常時期，他亦領悟出一套營商心得。首先是民眾在疫情下，擁有更多空閒時間，更常留在家中加強個人護理、保養。加上Z世代非常着重打扮，他便瞄準這商機，以求為平台未來帶來利潤。他了解新世代購物模式後，整合出兩大網購現象。

1. 產品性價比更高：

商戶節省租金，可提供性價比較高的產品。消費者方面，則節省車費及時間。

2. 品牌不用大肆擴張綫下網絡：

新世代在全球化和互聯網的力量下，較易認識海外品牌，品牌無需在每一個市場都成立店舖，可透過互聯網或零售平台與消費者連結。

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電商次季營業額增32.5% 美容行業最受惠

Anthony稱：「新世代不會問媽媽，用甚麼護膚產品較好。」而是選擇透過互聯網和社交平台，或從KOL（Key Opinion Leader）的影片中，發掘所需。他們在了解傳統大品牌的同時，也喜愛探索更多不知名的小店。

ZALORA的營業額正在增長，第二季收入按年增加32.5%，尤以美容業務增長達3位數字，其他如家居及生活用品、時裝、運動用品也按年上升。

不過，他強調居安思危的重要性，並認為疫情帶來的，只是短暫的商機。而為了平台實現持續而長遠的增長，需引入更多新品牌進駐。

記者：馬意文