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Tesla重上900美元關帶動汽車股造好　長城汽車2333、小鵬汽車9868可否受惠？

股市 13:02 2021/12/22

分享：

Tesla（TSLA.US）昨晚重上900元關口，帶動汽車股今早造好，小鵬汽車 （09868） 一度升7.7%，長城汽車 （02333） 曾升逾4%，兩隻汽車股前景如何？可受惠Tesla（TSLA.US）造好再上衝嗎？持貨可上望目標價多少？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇*【按此－附time code】

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45：17 - 觀眾問股：L'OCCITANE （00973） 未有貨　甚麼價位可買入？
46：41 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 29.6元買入　有機會重上27元水平？
48：43 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 178元買入　上望可挑戰185元？
50：31 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 平均買入價31元　前景如何？26元可再加注？
51：41 - 觀眾問股：力世紀 （00860） 遭李嘉誠減持　前景如何？不
53：32 - 觀眾問股：京東 （09618） 335元買入　有機會重上買入價？
55：30 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 甚麼價位可買入？
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欄名 : 3分鐘睇股

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