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岸田文雄上任後首次執行死刑 處決3名死囚

環球社會熱點 12:59 2021/12/22

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日本自2019年12月後，未有再執行死刑。日本政府周二（12日）宣布，當日處決3名死囚，為首相岸田文雄上台後首次執行死刑，仍在關押的死囚人數剩餘107名。

日本死囚告政府 行刑當日先通知不人道 【下一頁】

日本法務省周二宣布，法相古川禎久下令，在當日上午處決3名死囚，為時隔近兩年來首次執行死刑，亦是岸田文雄上任後首次。古川禎久10月上任時曾表明，對罪責極其重大、犯下滔天罪行的人判處死刑也是不得已而，認為廢除死刑並不妥當。

被行刑3人分別為66歲的藤城康孝﹑54歲的高根澤智明及44歲的小野川光紀。

藤城康孝被指於2004年8月持刀及其他武器先後闖入兩名鄰近家中，刺殺共7人，並在自己住所縱火，最終被神戶縣地方法院判處死刑。藤城康孝其後上訴，但被最高法院於2015年6月駁回。

高根澤智明與小野川光紀則因於2003年謀殺一名彈珠機店店員，搶去約300萬日圓（約20.5萬港元），並拋屍埼玉縣河中。兩人另於同年4月，謀殺另一名彈珠機店店員。埼玉縣地方法院判處2人死刑。

原材料供應鏈問題拖累 日本麥當勞暫時只賣細薯條 【下一頁】

日本上一次執行死刑是於2019年12月26日，處決時年40歲中國原專科學校學生魏巍。魏巍於2003年殺害福岡市一家四口、以搶劫殺人等罪名被判死刑。

上月兩名死囚周四入稟大阪法院，指日本政府當日才通知執行死刑屬於非法行為，沒有提供時間讓死囚提出異議或上訴，要求當局改變做法及作出2,200萬日圓（約151萬港元）的賠償。

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責任編輯：吳漢培

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