【薇婭逃稅】京滬粵稅務局最後通牒　籲明星藝人網紅主動自查報告稅務問題

內地「直播一姐」薇婭（本名黃薇）因偷逃稅被罰款共計13.41億元人民幣，巨額罰款。上海、浙江、廣東、北京等稅務局今日紛紛發通告要求明星藝人、網絡主播今年底前向稅務部門主動報告和糾正稅務問題。

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北京市稅務局通告發通告指出，今年9月份，國家稅務總局辦公廳印發有關通知後，許多明星藝人、網絡主播納稅人主動聯系稅務部門進行了自查補稅。對個別存在涉嫌重大偷逃稅問題，且經提醒、督促、警告後仍拒不配合整改的，稅務部門依法開展稅務稽查，選擇部分情節嚴重的重點案件進行了公開曝光。

「若不自查 嚴肅處理」

該局指，為進一步營造依法誠信納稅的良好環境，請此前尚未關注自身涉稅問題或自查整改不到位的明星藝人、網絡主播等，抓緊對照稅法及有關通知要求進行自查，並於2021年底前向稅務部門主動報告和糾正涉稅問題，稅務部門將依通知要求從輕、減輕或者免予稅務處罰。對仍拒不自查自糾或者自查自糾不徹底的，稅務部門將依法依規嚴肅處理。

浙江省稅務局日前公布，「直播一姐」黃薇（薇婭）在2019至2020年間，通過隱匿個人收入、虛構業務轉換收入性質虛假申報等方式偷逃稅款6.43億元，其他少繳稅款0.6億元，依法對其追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計13.41億元。

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