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【利豐賣產】馬士基36億美元收購利豐物流　擴充陸上物流版圖

股市 15:18 2021/12/22

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【利豐賣產】馬士基36億美元收購利豐物流　擴充陸上物流版圖

全球最大貨櫃航運公司馬士基集團（AP Moller-Maersk）正式公布，以36億美元（約280億港元）現金，收購利豐馮氏家族控股的利豐物流全數股權，預料可於2022年完成交易。利豐物流以香港為總部，由利豐持股78.3%、新加坡淡馬錫持股21.7%，在亞洲提供合同物流服務及在全球提供貨運管理服務。

馬士基指，收購有利集團綜合貨櫃物流利能力，提供全球點對點供應鏈解決方案。收購作價估值相當於企業價值對EBITDA（EV/EBITDA）14.4倍。

利豐物流目前營運223個倉庫，面積達270萬平方米，在14個亞太地區有約1萬名員工。

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利豐：精簡業務架構　集中資源在商貿採購

利豐集團執行主席馮裕鈞表示，出售利豐物流將進一步合理精簡我們的業務架構，將資源集中於核心商貿採購業務版塊和加快供應鏈數字化，相關業務需求均已強勁反彈至疫情前水準。

在交易同時，利豐與馬士基宣布，雙方將結合各自的資源及業務網路構建並提供全面整合的端到端全球供應鏈服務，攜手連接和簡化客戶的供應鏈。

馬士基近年透過收購，將海運業務擴展到陸上物流，期望在亞洲和美國港口之間的貨物運輸市場中佔據更大的份額，提供從港口到倉庫或企業，甚至最後一公里到顧客家中的物流服務。今年8月馬士基在物流界大舉投資，收購兩家電子商務物流公司，料涉資近10億美元。

按運力計算，馬士基為全球最大的集裝箱航運公司，今年全球供應緊張局勢除了讓馬士基受惠，同時將今年的海運運費推高至創紀錄的水平，並導致美國港口出現積壓。馬士基公佈 9 月季度的利潤為 54.4 億美元，按年增約5倍，由於運費飆升，收入增長 68% 至 166.1 億美元。

分析認為，馬士基收購利豐物流是其迄今為止最大的舉措以促進其陸上物流業務，目前，馬士基約 80% 的收入來自海運業務，公司冀日後希望陸上物流能貢獻近半的收益。

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