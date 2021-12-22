▲ 【利豐賣產】馬士基傳斥資30億美元收購利豐物流 擴充陸上物流板圖

有外電，全球最大集裝箱航運公司馬士基集團（AP Moller-Maersk）計劃斥資30億美元收購亞洲境內物流及全球貨運代理服務供應商利豐物流，以拓充其物流網絡，收購消息最早可能在周三發布。

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馬士基近年透過收購，將海運業務擴展到陸上物流，期望在亞洲和美國港口之間的貨物運輸市場中佔據更大的份額，提供從港口到倉庫或企業，甚至最後一公里到顧客家中的物流服務。今年8月馬士基在物流界大舉投資，收購兩家電子商務物流公司，料涉資近10億美元。

按運力計算，馬士基為全球最大的集裝箱航運公司，今年全球供應緊張局勢除了讓馬士基受惠，同時將今年的海運運費推高至創紀錄的水平，並導致美國港口出現積壓。馬士基公佈 9 月季度的利潤為 54.4 億美元，按年增約5倍，由於運費飆升，收入增長 68% 至 166.1 億美元。

分析認為，馬士基收購利豐物流是其迄今為止最大的舉措以促進其陸上物流業務，目前，馬士基約 80% 的收入來自海運業務，公司冀日後希望陸上物流能貢獻近半的收益。

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