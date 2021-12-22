【iPhone SE】新iPhone SE或搶先iPhone 14　明年年初有望上市

▲ 有外媒消息指，蘋果將於明年上半年間推出第三代iPhone SE。（Apple官方圖片）

蘋果（Apple）今年發布最新iPhone 13系列手機，令不少果迷為之瘋狂。不足半年後，有外媒消息指，蘋果將於明年上半年間推出第三代iPhone SE，有傳定價約在269美元至399美元（約2,098港元至3,112元港元）之間，以支援5G、小尺吋手機的平價選擇吸客。

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據快科技報道指，從供應鏈透露的消息得知，新一代iPhone SE仍處於調整階級，仍未落實最終版本。據悉，新款iPhone SE將配備4.7吋屏幕，也保留了受大眾喜愛的實體HOME鍵。背面則保留與上一代相同的1,200萬像素的單攝設計，並搭載A15處理器，配置X60M 5G芯片。

惟也有稱於供應鏈工作的網友透露，第三代iPhone SE的模具已準備量產，其外觀與上一代分別不大，主要更換了相機傳感器和增添夜景模式等相機功能。

另外，有消息指新一代的iPhone SE將會以iPhone SE Plus、iPhone SE3取名。到底最後結局會是什麼，則仍有待蘋果宣布了！

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責任編輯：文睿