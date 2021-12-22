【Omicron變種病毒】美國延長口罩令　難阻聖誕復飛潮

隨着Omicron變種病毒株肆虐，美國延長大眾交通工具口罩令至明年3月18日。在飛機上強制佩戴口罩的必要性，再次引發航空業的討論，有分析指伴隨節日的外出需求，最新的口罩令，或可成為航空業復甦的信心保證。

綜合外電報道，即使Omicron於美國快速擴散，但民眾於聖誕期間外出旅行的需求仍然大增。美國汽車協會預計，在12月23日至1月2日期間，美國外出人數仍將超過1.09億人次，比去年多37%。當中約有640萬人次乘飛機旅行，比2020年同期增長184%。

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措施成效成疑 聖誕旅行熱潮不退

口罩令是否有效預防Omicron，則引起疑問。西南航空（Southwest Airlines）行政總裁Gary Kelly更指，航班上戴口罩是不必要。航空旅行經濟學專家Kerry Tan稱，雖然無法從科學角度指出口罩令是否有效預防Omicron，但措施至少「會讓人安心地計劃旅行」。

美國旅行社AAA Travel高級副總裁Paula Twidale稱，「不少美國人被迫取消2020年的旅遊計劃，以致大多數人對今年與家人和朋友共度假期，抱有強烈慾望。」加上隨着疫苗的廣泛使用，情況大不相同，許多人更放心旅行，故造就了聖誕期間的旅行熱潮，為航空業界帶來新曙光。

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責任編輯：殷凱怡