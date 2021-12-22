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【瀏覽器大戰】DuckDuckGo擬推桌面版瀏覽器　主打私隱保護

科技 14:28 2021/12/22

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DuckDuckGo昨透過官方網誌宣布，目前正開發Windows和Mac 版的瀏覽器程式，而且更會比Google Chrome瀏覽器更快、更簡潔和更保障用戶私隱。

一直主打保護用戶私隱的網路搜尋引擎DuckDuckGo，近日有意進軍瀏覽器戰場，挑戰Google Chrome等瀏覽器。DuckDuckGo昨透過官方網誌宣布，目前正開發Windows和Mac 版的瀏覽器程式，而且更會比Google Chrome瀏覽器更快、更簡潔和更保障用戶私隱。

Google Search推新功能　助用家找合適醫療資源

【熱門搜尋】微軟自家搜尋引擎難敵Google？　Bing熱門搜尋關鍵字竟為「Google」

DuckDuckGo的網誌指出，他們所研發的電腦瀏覽器，會重新定義用戶對私隱的期望，瀏覽器將會尊重用戶私隱，停止企業監視用戶的搜尋和瀏覽歷史，也會放棄以往常用的個人私隱設置，改為在搜尋、瀏覽和電郵時採用預設的私隱保護方法。該企又指，DuckDuckGo瀏覽器並不會使用Chromium或其他第三方代碼庫，而是使用自家研發的系統所提供的渲染引擎去構建。

不過，DuckDuckGo暫時未有提及Windows和Mac版桌面瀏覽器的正式推出日期，僅表示正在研發當中。

【反追蹤App】Android陣營攔截廣告追蹤！　DuckDuckGo推新功能（附啟動步驟）

責任編輯：曾曉汶

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