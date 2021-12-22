▲ 【譚仔國際2217】譚仔三哥日本招聘「譚仔姐姐」 明年首季東京連開三店賣「懶肉勿演」米線 時薪福利有幾高？ （附日本工作制服圖）

港人最愛美食當中，米線可謂名列前位，譚仔、譚仔三哥米線作為香港流行飲食文化象徵，除了「勿演」（墨丸）、「懶肉」（腩肉）、「實小勒」（十小辣）及「凍鏈茶」（凍檸茶）等美食深受大眾歡迎外，譚仔特色之一是廣東話帶有鄉音的侍應「譚仔姐姐」，今年10月譚仔國際 （02217） 正式上市，當時譚仔透露計劃開拓香港以外的市場，將譚仔、譚仔三哥米線帶到其他國家，包括有機會「反攻」母企東利多的據點 - 日本！雖然譚仔未有透露籌備詳情，但有日本求職網站刊出譚仔國際招聘廣告，譚仔三哥已在當地開始招聘日本「譚仔姐姐」，揚言「歡迎沒有經驗的人」，同時透露至少三間譚仔三哥將會在2022年3月開業，讓日本顧客一嚐鮮香、辣味濃郁的港式米線。

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日本求職網站最新顯示，譚仔三哥將會在東京武蔵野市開設吉祥寺店，日本「譚仔姐姐」時薪1200日元（約82港元），譚仔吉祥寺店上班時間為早上9時到晚上11時，採用輪班制，每日上班4 小時，至少每週上班2 日。「譚仔姐姐」福利相當吸引，包括全額交通費全額、一餐只需100日元的員工伙食、提供制服、帶薪休假及社保，設有有午夜加玩費，晚上10時後時薪增加25%。

譚仔三哥吉祥寺店表明，無須教育背景，無須經驗，可以工作3個月以上的人即可申請，但不接受高中生應聘。工作內容方面，主要是烹飪協助，例如客戶接待和切備食材等。此外，譚仔三哥新宿中央大街店及涉谷區惠比壽店同樣在招聘，強調歡迎家庭主婦、兼職、中老年人加入成為譚仔姐姐！

日本「譚仔姐姐」工作制服

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