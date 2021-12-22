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「淘寶一姐」薇婭半日做82億生意！被控逃稅對直播平台影響有多大？

股市 12:40 2021/12/22

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有「淘寶一姐」、「帶貨女王」之稱的直播帶貨一姐薇婭，周一被控逃稅，遭罰款人民幣13.41億元。薇婭被爆半日生意額達82億，事件引發各界熱議，亦引發帶貨直播主紛紛主動繳稅。內地致力推動共同富裕及公平社會建設，今次打擊薇婭逃稅的行動有何啟示？直播主會否成為中央下一個打擊對象？對直播平台前景影響有多大？盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）為你分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇*【按此－附time code】

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45：17 - 觀眾問股：L'OCCITANE （00973） 未有貨　甚麼價位可買入？
46：41 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 29.6元買入　有機會重上27元水平？
48：43 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 178元買入　上望可挑戰185元？
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51：41 - 觀眾問股：力世紀 （00860） 遭李嘉誠減持　前景如何？不
53：32 - 觀眾問股：京東 （09618） 335元買入　有機會重上買入價？
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欄名 : 3分鐘睇股

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