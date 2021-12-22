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【石Sir午市閒談】今日推介中移動｜中國燃氣、信義玻璃、龍源電力、建行、華南城最新部署

股市 12:36 2021/12/22

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恒生指數中午收報23047點，升75點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中移動 （00941） ，另亦會分析中國燃氣 （00384） 、信義玻璃 （00868） 、龍源電力 （00916） 、建行 （00939） 、華南城 （01668） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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港股 中國移動（00941） 中國燃氣（00384） 信義玻璃（00868） 龍源電力（00916） 建設銀行（00939） 華南城（01668） 石鏡泉

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