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【日本經濟】跟隨吉野家、松屋步伐　食其家牛肉飯6年來首次漲價

商業 12:24 2021/12/22

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日本泉盛控股（Zensho Holdings）旗下的牛肉飯連鎖店「食其家」（Sukiya）近日宣布，自2015年起、6年以來首次加價。（資料圖片）

日本各大牛肉飯連鎖店近期紛紛加價，繼吉野家及松屋後，日本泉盛控股（Zensho Holdings）旗下的牛肉飯連鎖店「食其家」（Sukiya）近日宣布，自2015年起、6年以來首次加價。

【職場文化】不只職業婦女從彈性工作受惠　84%在職父親同喜愛彈性上班模式

香港同步加價？

食其家現於香港有3間分店，分別位於旺角、油麻地及黄埔，牛肉飯有4款份量可以選擇，售價由25至45港元不等。由2019開店至今從未加價，同樣採用美國生產的牛肉，惟尚未知香港會否跟隨日本的步伐。 

而日本方面，為了應對進口牛肉和原油價格高漲等情況，食其家的牛肉飯普通量加價50日圓（約3港元），上調至400日圓（約27港元）。除了普通份量，其他分量的牛肉飯價格也將同時上調。小份的上漲40日圓（約3港元），升至330日圓（約23港元），大份的則上漲70日圓（約5港元），升至550日圓（約38港元）。

該企表示，加價是為了應對「美國産牛肉等食材費用的增加，以及配送費和包裝費等成本持續上漲」。

利潤增惟收益減少

雖然泉盛控股於今年因門市增加，利潤增至上年同期的3.1倍，達到86億日圓（約5.9億港元），但牛肉等原材料價格高企，淨收益仍減少了約30億日圓（約2億港元）。

反觀其他牛肉飯連鎖店，松屋食品早於9月下旬，便把關東地區以外的普通量牛肉飯漲價，由320日圓（約21.9港元）上調至380日圓（約26港元）；吉野家也於10月底，把普通量牛肉飯漲價39日圓（約2.7港元），至426日圓（約29港元）。

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責任編輯：李智美

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