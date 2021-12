【Omicron變種】世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現

歐洲受變種新冠肺炎病毒Omicron侵襲,當地新冠肺炎疫情顯著反彈。世衛歐洲高級官員周二(21日)警告指,歐洲新冠Omicron確診個案顯著增加,當地醫療系統陷崩潰邊緣,認為「另一場風暴即將來臨」,呼籲政府要作好準備。

世衛歐洲區域主任克魯格(Hans Kluge) 周二表示,自11月下旬發現Omicron變種以來,在世衛歐洲區53個成員國當中,至少38個國家發現Omicron確診個案,其中Omicron在丹麥、葡萄牙及英國等更成為主流病毒。

克魯格續指,隨歐洲Omicron變種確診個案明顯增加,認為「另一場風暴即將到來」(We can see another storm coming),Omicron將成為更多國家的主流病毒,將各國醫療系統推向崩潰邊緣,警告各國政府需要對此作好準備。

克魯格同時敦促民眾盡快接種新冠疫苗第3針,強調是針對Omicron變種的最佳防禦。

根據WHO數據,目前全球已有106個國家發現Omicron變種病毒,雖然出現重症狀況的患者不多,但英國及南非感染Omicron而住院患者明顯上升。

與此同時,歐洲多國均重新收緊防疫措施,包括葡萄牙宣布關閉酒吧和夜店,26日起實施在家工作半個月。

責任編輯:郭麗明