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【Omicron變種】世衛警告歐洲醫療系統瀕臨崩潰 106國發現

環球社會熱點 12:12 2021/12/22

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歐洲受變種新冠肺炎病毒Omicron侵襲，當地新冠肺炎疫情顯著反彈。世衛歐洲高級官員周二（21日）警告指，歐洲新冠Omicron確診個案顯著增加，當地醫療系統陷崩潰邊緣，認為「另一場風暴即將來臨」，呼籲政府要作好準備。

英國Omicron確診破1.5萬 聖誕前無新防疫措施 【下一頁】

世衛歐洲區域主任克魯格（Hans Kluge） 周二表示，自11月下旬發現Omicron變種以來，在世衛歐洲區53個成員國當中，至少38個國家發現Omicron確診個案，其中Omicron在丹麥、葡萄牙及英國等更成為主流病毒。

克魯格續指，隨歐洲Omicron變種確診個案明顯增加，認為「另一場風暴即將到來」（We can see another storm coming），Omicron將成為更多國家的主流病毒，將各國醫療系統推向崩潰邊緣，警告各國政府需要對此作好準備。

歐盟批准使用Novavax 惟或不足抗變種 【下一頁】

克魯格同時敦促民眾盡快接種新冠疫苗第3針，強調是針對Omicron變種的最佳防禦。

根據WHO數據，目前全球已有106個國家發現Omicron變種病毒，雖然出現重症狀況的患者不多，但英國及南非感染Omicron而住院患者明顯上升。

與此同時，歐洲多國均重新收緊防疫措施，包括葡萄牙宣布關閉酒吧和夜店，26日起實施在家工作半個月。

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責任編輯：郭麗明

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