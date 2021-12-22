港股成交縮不代表冇波幅　短綫有機挾高睇咩位？

港股重上二萬三，今早承接美股升勢高開近250點，恒指開報23221點；成交縮減，盈立證券研究部總監陳偉聰（Jason）認為成交縮減不代表波幅縮窄，年底前恒指波幅怎預示？短綫有機挾高？上望阻力睇咩位？想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：

*重溫《ET開市直擊》- 恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇*【按此－附time code】

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：10 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：32 - 亞太股市早段市況速報

02：50 - 美國明年加息步伐預測 美股明年首季會調整得深？

04：43 - 聯儲局被逼加息、長年期債息未增 反映市場對經濟增長預期減弱

06：15 - 留意疫情、供應鏈問題可否緩和 影響加息局面

07：39 - 港股上日市況速覽+北水盤路

08：23 - 預計港股成交繼續縮減 大市波幅不一定縮窄

09：59 - 預計恒指短綫有機會現技術性後抽 上望阻力位在哪？

10：00 - 中長綫沽港股值搏率不高 可開始買國策受惠、績優、估值低的股份

12：57 - 「帶貨一姐」薇婭被控逃稅 打擊行動對直播平台營運前景影響多大？

17：19 - 阿里巴巴 （09988） 股價見底未？

20：20 - 個股分析：聯想 （00992） 昨日強勢現水平可以追入？前景如何？

21：50 - 個股分析：騰訊 （00700） 派中期息不是好消息？

23：27 - 個股分析：小米 （01810） 下周二出新手機值得期待嗎？

24：53 - 人行周一下調LPR、傳明年減息 內房股已見底？

27：55 - 料內地貨幣政策寬鬆 留意內地民眾何時對樓市回復信心

29：11 - 碳達峰、碳中和概念股前景分析：新能源股明年仍有力上衝？

31：03 - 新能源股留意哪幾隻？光伏股明年要避？

32：14 - 明年首季甚麼板塊要留意？

34：14 - 港股開市市況速報

34：43 - ET個股推介 - 聯想集團 （00992）

35：39 - 觀眾問股：看好明年A股前景？南方A50 （02822） vs 華夏滬深三百 （03188） 點揀？

38：45 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 甚麼價位可買入？

39：42 - 內銀股 招商銀行 （03968） vs 建設銀行 （00939）

41：15 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 275元買入、騰訊 （00700） 466元買入、快手 （01024） 87.6元買入，年底如何執倉？

45：17 - 觀眾問股：L'OCCITANE （00973） 未有貨 甚麼價位可買入？

46：41 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 29.6元買入 有機會重上27元水平？

48：43 - 觀眾問股：小鵬汽車 （09868） 178元買入 上望可挑戰185元？

50：31 - 觀眾問股：京東物流 （02618） 平均買入價31元 前景如何？26元可再加注？

51：41 - 觀眾問股：力世紀 （00860） 遭李嘉誠減持 前景如何？不

53：32 - 觀眾問股：京東 （09618） 335元買入 有機會重上買入價？

55：30 - 觀眾問股：華潤電力 （00836） 甚麼價位可買入？

56：44 - 恒指早段市況速覽

57：06 - 消息股：世紀 （00860） 、滔博 （06110） 、金匯教育 （08160） 、百度 （09888）

58：36 - 財經日誌提提你