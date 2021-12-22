【數碼轉型】Adobe夥MLB推球壇數碼化　以數據加強與球迷互動方式

▲ Adobe昨（21日）宣布與美國職業棒球大聯盟（MLB）展開合作關係，將透過Adobe Experience Cloud、Adobe Creative Cloud 及Adobe Sign，推出個人化的功能。（官方資料圖片）

Adobe昨（21日）宣布與美國職業棒球大聯盟（MLB）展開合作關係，將透過Adobe Experience Cloud、Adobe Creative Cloud 及Adobe Sign，推出個人化的功能，讓大聯盟的球迷更了解他們喜愛的球星，甚至透過數碼化改善營銷記錄系統，以達到無縫管理創作流程。

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個人化服務 可接收球隊到訪消息

MLB營運及策略總監Chris Marinak表示，MLB致力以數碼工具改善球迷體驗，並望透過是次Adobe合作，可以利用科技和數據改善並提高與球迷的互動方式。

Adobe表示，昐是次數碼化能建立球迷的個人檔案，為他們提供真正的個人化體驗。是次合作，將於程式上為球迷顯示可快速前往座位的路線、VIP 泊車優惠或即時的折扣優惠等。球迷可以接收到球隊隊員到訪不同地區的消息，亦可以試用大聯盟官方直播網站MLB TV以觀賞賽事。

▲ 大聯盟的數碼平台將引入方便球迷的新功能，例如為球迷提供保存門票的空間。（Adobe提供圖片）

數碼協議 減少紙張

除球迷的體驗外，大聯盟與球員間的合作也會利用Adobe Document Cloud、Adobe Sign改善流程。據大聯盟表示，未來與球員間的個人授權申請、審核內容和簽署署，例如簽署球員協定、供應商合同等，也會透過Adobe的程式完成，預計可以減少以千張的紙張。未來會簡化MLB Network的內容創作流程，以Adobe Workfront作為全新的營銷記錄系統，期望能達到無縫管理創作流程。

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責任編輯：文睿