【美國疫情】拜登將免費派5億家居檢測工具 下月起郵寄

美國新冠肺炎疫情轉趨嚴重，檢測工具需求大增。美國總統拜登宣布，明白美國民眾憂慮確診病例激增，政府將購入5億個檢測工具，明年1月起免費派發。拜登同時表示，美國已有2億人完成疫苗接種，即使 Omicron變種導致疫情爆發，情況亦會較去年好。

曾接觸確診白宮職員 拜登檢測呈陰性 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周二（22日）表示，近期新冠確診患者人數急增，明白美國民眾對情況感到憂慮及沮喪，政府將購買5億個居家檢測檢測工具贈予有需要民眾，明年1月起開始郵寄。政府將於明年1月時開設網站，屆時民眾可以透過網站免費訂購檢測工具。同時，美國亦將在全美增設多個聯邦檢測中心，部分如紐約市檢測中心將在聖誕節前開始運作。

拜登再度呼籲民眾接種疫苗，指美國抵抗Omicron變種的能力取決於疫苗接種率的高低。他同時透露，美國已有2億人完成疫苗接種，即使Omicron變種導致新一波疫情爆發，情況亦會較去年3月時好。

特朗普訪問自爆已打新冠疫苗第3針 惹侵粉不滿狂噓 【下一頁】

加州大學三藩市分校（University of California, San Francisco）醫學系主任瓦赫特（Robert M. Wachter）批評，政府早應派發檢測工具，並指隨美國確診人繼續上升，檢測將變得愈來愈重要。他料Omicron變種導致的疫情將在1月中旬達至巔峰，1月起派送或會錯失很多檢測機會。

拜登回應指，政府反應速度不能算失敗，強調無人預料到Omicron變種傳播速度如此迅速。拜登亦指，政府正考慮撤銷對南非等非洲國家實施的旅遊禁令，未來數天內將與團隊商討。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀