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【澳門新場】新濠影滙第二期引入澳門首間W酒店　預計2022年12月啟用（圖集）

Hot Talk 11:39 2021/12/22

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新濠影匯澳門Ｗ酒店外觀

澳門博彩牌主牌照明年6月到期，但營運商繼續大額投資新設施。新濠國際 （00200） 旗下新濠博亞娛樂公布，與萬豪國際集團達成戰略合作，將「W 酒店」（W Hotels Worldwide）引入「新濠影滙（Studio City）二期」，澳門W酒店將與新濠影滙第二期同步於明年12月開幕。

新濠表示，澳門W酒店是新濠影滙第二期的矚目焦點，提供557間豪華客房，當中包括127間套房，並擁有水療中心、健身中心及室內泳池等康體設施。此外，酒店亦設有總積達1,100平方米的活動及會議空間。

    點擊圖片放大

其他特色方面，新濠預告，W酒店將設有著名的W潮堂（Living Room，W酒店標誌性大堂）及WOOBAR酒吧，「W音效套房」（W Sound Suite）—配備專業錄音設備的私人音樂工作室。

除此以外，澳門W酒店將有兩間提供環球美食並融合亞洲風味餐飲的餐廳，另有一間中式與葡萄牙料理特色餐廳。

新濠影滙二期包括大型室內及室外水上樂園、擁有六個綜合影廳的Cineplex電影院、可作明星演出的會議展覽場地。

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港股 酒店 澳門 新濠國際（00200）

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