【投資心理學】總有下個人接火棒 原來關「最大笨蛋理論」事?

隨著疫情逐漸好轉，各國也推動大規模的「救市措施」，大量熱錢流入股票市場，今年各國的股票市場大漲，但到底股價是否真實反映實際的價值﹖還是只是一個泡沫? 仍然無從得知，但投資者願意一直高追的原因，主要是與最大笨蛋理論 (Greater Fool Theory) 有關。

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最大笨蛋理論

最大笨蛋理論是由西方經濟學家凱恩斯 (John Maynard Keynes) 提出，指出期貨或股票某程度上是一種賭博的行為。因為永遠不會知道一股的真實價值，但為什麼投資者卻願意購買? 主要是預期有人願意以更高的價錢去承接。這個就是最大笨蛋理論的基礎，不管真實的價值如何，只預期有下個人會接盤，只要自己不是最後離場的大笨蛋就可以。

應用在女團投票上

最近某電視台正在舉行女團海選，從中挑選二十位參加者作為女團成員，在網上的討論區引起不少的熱議，網民都會「晒相」顯示自己投票支持了哪一位候選人。有些人可能一直都沒有留意節目，只是見到哪位參加者被稱為「世一」才決定投票。當然投資與投票不能相提並論，畢竟投票也沒有任何金錢上的損失，但有部分人在做投資的時候也有人云亦云的心態。

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投資=投機?

當然不是所有的投資人都是非理性的，有部分投資者仍會以基本面分析資產的價值再作投資，但也有部分投資人以投機的心態進入投資市場。正如多年前說唱歌手農夫在歌曲《全民皆估》正諷刺在2007年全民皆股的時代，當中一句「俾個冧把我我都唔明 但係好過睇通勝」便是印證最大笨蛋理論。

例如最近非常火熱的投資虛擬貨幣或虛擬土地，以任何方法的分析都是徒勞無功，只有供給與需求去決定價格。但仍有不少投資公司仍熱衷於市場，令到其價值「愈升愈有」，甚至可以做到一個月有倍數回報，但到底是「物有所值」或「物非所值」相信只有投資人才知道。

最後奉勸各位讀者，在投資前一定要了解風險，以及風險是可以自己承受的，亦避免過份盲目「跟風」進行投資，以致招惹損失。

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責任編輯：陳佳恩