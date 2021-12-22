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【西班牙疫情】皇馬9名職球員確診 周中聯賽如期舉行

環球社會熱點 11:29 2021/12/22

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歐洲新冠疫情嚴峻，多國出現高傳染性的變種Omicron變種病毒。西班牙足球班霸皇家馬德里近日宣布，陣中再多兩名球員確診，合計9名職球員感染。雖然1隊只剩14名球員，但仍符合作賽最低要求，周中的聯賽將如期舉行。

【西班牙疫情】近70醫護開完聖誕party確診 已打第3針 【下一頁】

皇家馬德里（Real Madrid）周二（21日）確認，中場伊斯高（Isco）及後衛艾拿巴（David Alaba）確診，連同早前確診的中場大將摩迪（Luka Modric）及左閘馬些路（Marcelo）等6人，球會共9名職球員確診。

伊斯高與艾拿巴因等候檢測結果，缺席周二的訓練，確診後已被送返家中，接受為期10日的家居自我隔離。

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【Omicron變種】瑞典西班牙錄首宗確診 皆從南非入境 【下一頁】

由於西甲賽會規定，只要球隊有13名或以上一隊球員能夠出戰，比賽會照樣舉行。皇馬即使包括上述8人，加上停賽及受傷的球員，一隊仍有14名球員，即周三（22日）對畢爾包（Bilbao）的聯賽中，領隊安察洛蒂（Carlo Ancelotti）需提拔7名青年隊球員填補空缺。

皇馬下場聯賽結束後，直至明年1月2日再有比賽，安察洛蒂希望隊中的疫情可以受控，屆時確診球員痊癒歸隊，一同再次訓練。

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責任編輯：吳漢培

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