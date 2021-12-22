信達生物（1801）跌夠未？ 撈貨時機話你知

生物科技股近期是跌市重災區，信達生物（01801）也不例外，由11月中81元水平，跌至50元水平，本周二（21日）終見反彈，是否撈貨時機？今集《溫股知新》中，溫傑會跟大家詳細分析信達生物的前景及入市策略。

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