信達生物（1801）跌夠未？ 撈貨時機話你知 股市 11:30 2021/12/22 分享： 生物科技股近期是跌市重災區，信達生物（01801）也不例外，由11月中81元水平，跌至50元水平，本周二（21日）終見反彈，是否撈貨時機？今集《溫股知新》中，溫傑會跟大家詳細分析信達生物的前景及入市策略。 重溫足本版《溫股知新》: **皇牌節目足本版↓↓↓↓ 【ET財智Talk】2022年選股攻略 鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 欄名 : 溫股知新 相關文章 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 2021/12/17 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 明年加息對美股構成壓力 中長綫要審慎？ 2021/12/17 明年加息對美股構成壓力 中長綫要審慎？ 財經台今日精選（2021年12月17日） 2021/12/17 財經台今日精選（2021年12月17日） 恒指跌穿二萬三破底 科指創新低 騰訊、美團、京東齊插水 2021/12/20 恒指跌穿二萬三破底 科指創新低 騰訊、美團、京東齊插水 恒指午後升幅擴大再試23000點 短綫可再上試哪個水平 2021/12/21 恒指午後升幅擴大再試23000點 短綫可再上試哪個水平 你可能感興趣 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 17:02 2021/12/17 明年執倉策略速覽 中長綫看好銀行股、A股？ 明年加息對美股構成壓力 中長綫要審慎？ 17:31 2021/12/17 明年加息對美股構成壓力 中長綫要審慎？ 財經台今日精選（2021年12月17日） 18:00 2021/12/17 財經台今日精選（2021年12月17日） 知多啲 【ET財智Talk】2022年選股攻略 鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 【ET財智Talk】2022年選股攻略 鴻鵠陸庭龍教路結構性通脹下投資部署（立即收看） 【ET開市直擊】年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署（附Time code） 【ET開市直擊】年結在即 速睇明年布局 港股、美股、A股部署（附Time code） 【ET開市直擊】恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇（附time code） 【ET開市直擊】恒指夜期收復二萬三 明年投資主題率先睇（附time code） 最新專欄文章 更多 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 2021/12/21 【溫股知新】恒指未見底 收息股有計 華潤啤酒（00291）染藍氣勢強 急升後值博率有幾高？ 2021/12/15 華潤啤酒（00291）染藍氣勢強 急升後值博率有幾高？ 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識 2021/12/14 【溫股知新】靜待美國議息 七小福你要識 港股慘淡難搵食 商湯科技（00020）招股買得過？ 2021/12/08 港股慘淡難搵食 商湯科技（00020）招股買得過？ 【溫股知新】見底五指標 商湯招股了 2021/12/07 【溫股知新】見底五指標 商湯招股了 撈貨 生物科技 信達生物（01801） 生物科技股