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信達生物（1801）跌夠未？ 撈貨時機話你知

股市 11:30 2021/12/22

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生物科技股近期是跌市重災區，信達生物（01801）也不例外，由11月中81元水平，跌至50元水平，本周二（21日）終見反彈，是否撈貨時機？今集《溫股知新》中，溫傑會跟大家詳細分析信達生物的前景及入市策略。

重溫足本版《溫股知新》:

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欄名 : 溫股知新

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