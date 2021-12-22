  • 21°C
香港時間 : 20211222日 (三) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌

新經濟追蹤 16:12 2021/12/22

分享：

【阿里巴巴股價】阿里雲遭工信部暫停網絡安全威脅信息共享平台合作單位　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌

內地傳媒引述消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲發現基於Java語言的開源日誌框架阿帕奇（Apache）Log4j2，存在遠程代碼執行漏洞。阿里雲據報發現該組件的嚴重安全漏洞隱患後，未有及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理，因此工信部將暫停阿里雲作為工信部「網絡安全威脅信息共享合作平台單位」，暫停期為6個月。

阿里巴巴今早高開半成，隨工信部暫停合作關係後，阿里巴巴股價一度倒跌，全日收報114.9元，升0.9%，成交逾52億元。

據報道指，在6個月暫停期滿後，根據阿里雲公司整改情況，會研究恢復阿里雲作為合作單位的事宜。

*散戶All-in科技股急問怎辦　陳偉聰這樣建議：【按此速睇－附time code】

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【薇婭逃稅】薇婭外另有直播帶貨「頭部主播」傳涉逃稅　阿里巴巴快手跑輸科技股

【阿里巴巴9988】淘寶擬禁止賣家以好評回贈等方法引導買家給出「好評」　避免誤導消費者

【阿里巴巴投資者日】武衛：阿里巴巴在資本投入考慮三大因素　訂7個關鍵投資主題

【阿里巴巴ESG】阿里巴巴公布2030年前碳中和目標　明年起發布ESG報告

記者：梁安琪

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 新經濟 阿里雲 阿里巴巴 共享平台

上一篇文章

【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【中港通關】澳門政府：中港倘通關、港澳將同步放寬　惟初步設立三大條件
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨微升8點　納指期貨回軟跌0.3%（不斷更新）
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【電動車概念】力世紀遭李嘉誠及周凱旋減持套現3.6億元　股價全日跌4%
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【新股IPO】商湯集團0020再度招股暫錄10.1億孖展、已超額認購　國際配售已足額、提早一日截飛（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【阿里巴巴股價】阿里雲發現安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴股價高開半成曾轉跌
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股大反撲　中概股富途升1成　夜期重上23000關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款