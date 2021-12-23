  • 20°C
香港時間 : 20211223日 (四) 18:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴股價】阿里雲傳遲報安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴：強化漏洞管理

新經濟追蹤 17:23 2021/12/23

分享：

【阿里巴巴股價】阿里雲傳遲報安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴：強化漏洞管理

內地傳媒引述消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲發現基於Java語言的開源日誌框架阿帕奇（Apache）Log4j2，存在遠程代碼執行漏洞。阿里雲據報發現該組件的嚴重安全漏洞隱患後，未有及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理，因此工信部將暫停阿里雲作為工信部「網絡安全威脅信息共享合作平台單位」，暫停期為6個月。

消息傳出逾一日，阿里雲回應事件但未有提及工信部相關安排。阿里雲，解釋Log4j2 是開源社區阿帕奇（Apache）旗下的開源日誌組件，為全世界企業和組織廣泛應用於各種業務系統開發。阿里雲一名研發工程師近日發現Log4j2 組件的一個安全bug，遂按業界慣例以郵件方式向軟件開發方Apache開源社區報告這一問題請求幫助。Apache開源社區確認這是一個安全漏洞，並向全球發布修復補丁。隨後，該漏洞被外界證實為一個全球性的重大漏洞。

阿里雲因在早期未意識到該漏洞的嚴重性，未及時共享漏洞信息。阿里雲將強化漏洞管理、提升合規意識，積極協同各方做好網絡安全風險防範工作。

十年最嚴重資安事件！  Apache Log4J現保安漏洞，可見【下一頁】

阿里巴巴港股周三股價高開半成，隨工信部暫停合作關係後，阿里巴巴股價一度倒跌，全日收報114.9元，僅升0.9%。阿里巴巴周四股價全日跌1.4%，收報113.3元。

據報道指，在6個月暫停期滿後，根據阿里雲公司整改情況，會研究恢復阿里雲作為合作單位的事宜。

*散戶All-in科技股急問怎辦　陳偉聰這樣建議：【按此速睇－附time code】

【石Sir一周前瞻及異動股】北水動向分析 滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

更多【新經濟股】文章

相關文章：

【薇婭逃稅】薇婭外另有直播帶貨「頭部主播」傳涉逃稅　阿里巴巴快手跑輸科技股

【阿里巴巴9988】淘寶擬禁止賣家以好評回贈等方法引導買家給出「好評」　避免誤導消費者

【阿里巴巴投資者日】武衛：阿里巴巴在資本投入考慮三大因素　訂7個關鍵投資主題

【阿里巴巴ESG】阿里巴巴公布2030年前碳中和目標　明年起發布ESG報告

記者：梁安琪

港股 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 新經濟 阿里雲 阿里巴巴 共享平台

上一篇文章

財經台今日精選（2021年12月23日）

下一篇文章

【新疆爭議】英特爾Intel停用新疆產品急聲明「對中國客戶歉意」　外交部：應明辨是非
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】滙豐ADR越46關　夜期升98點（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】滙豐ADR越46關　夜期升98點（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里雲傳遲報安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴：強化漏洞管理
【阿里巴巴股價】阿里雲傳遲報安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴：強化漏洞管理
【美股期貨】核心PCE物價指數前夕　道期升70點、納期微升4點（不斷更新）
【美股期貨】核心PCE物價指數前夕　道期升70點、納期微升4點（不斷更新）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【國泰危機】國泰航空下月取消多班客運航班　維珍取消平安夜至月底往返香港倫敦航班（第三版）
【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【轉數快】即時轉賬隨時入錯戶口　金管局促銀行加強措施、1萬元以上實時轉賬須對名
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？
【騰訊派京東】騰訊中期息實物分派近1200億元京東　21股騰訊送1股京東、每手實收息多少？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款