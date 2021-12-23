▲ 【阿里巴巴股價】阿里雲傳遲報安全漏洞隱患遭工信部合作關係 阿里巴巴：強化漏洞管理

內地傳媒引述消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下阿里雲發現基於Java語言的開源日誌框架阿帕奇（Apache）Log4j2，存在遠程代碼執行漏洞。阿里雲據報發現該組件的嚴重安全漏洞隱患後，未有及時向電信主管部門報告，未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理，因此工信部將暫停阿里雲作為工信部「網絡安全威脅信息共享合作平台單位」，暫停期為6個月。

消息傳出逾一日，阿里雲回應事件但未有提及工信部相關安排。阿里雲，解釋Log4j2 是開源社區阿帕奇（Apache）旗下的開源日誌組件，為全世界企業和組織廣泛應用於各種業務系統開發。阿里雲一名研發工程師近日發現Log4j2 組件的一個安全bug，遂按業界慣例以郵件方式向軟件開發方Apache開源社區報告這一問題請求幫助。Apache開源社區確認這是一個安全漏洞，並向全球發布修復補丁。隨後，該漏洞被外界證實為一個全球性的重大漏洞。

阿里雲因在早期未意識到該漏洞的嚴重性，未及時共享漏洞信息。阿里雲將強化漏洞管理、提升合規意識，積極協同各方做好網絡安全風險防範工作。

阿里巴巴港股周三股價高開半成，隨工信部暫停合作關係後，阿里巴巴股價一度倒跌，全日收報114.9元，僅升0.9%。阿里巴巴周四股價全日跌1.4%，收報113.3元。

據報道指，在6個月暫停期滿後，根據阿里雲公司整改情況，會研究恢復阿里雲作為合作單位的事宜。

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記者：梁安琪