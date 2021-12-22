▲ 城大與港大於2021年12月20日舉行 “納米光催化科技突破 解決海洋污垢問題”記者會。

從過去到現在藤壺和管蟲蔓延滿船底都是在全球海事行業中一個很嚴重的問題，導致航行阻力大、高耗油量和大量碳排放。現時在市場上被國際海事組織(IMO)認可的船底防污漆主要是基於氧化亞銅或氧化鋅的自拋光型防污漆，由於它們帶有毒性，功能可以減緩藤壺和管蟲在船底表面生長，但實際上沒有解決船底污垢問題，自拋光塗層還會釋放大量重金屬，污染海洋環境。

香港城市大學與香港大學合作研發新科技應對以上的難題，城大梁國熙教授說新型納米光催化海洋防污塗層可取代現有的重金屬防污漆。由於在海水下太陽光中的紫外光和大部分可見光會被隔離，該研究項目重點是研發出在海水下輕微可見光也可以有效活化的光催化劑。實地測試和用戶反應已確認該技術的功能、成本效益和對海洋環境保護的成效。以船主林先生為例，他很喜歡遊船河，但困擾他的是多年來花了很多金錢和時間都主要用於維護船底，林先生帶著懷疑的態度在別無選擇的情況下嘗試用納米光催化海洋防污塗層，他親身見證了這新科技術的優點，林先生現在比以往更喜歡船，還積極向身邊朋友推薦採納新科技。

▲ 城大梁國熙教授及港大梁耀彰教授實地講解新技術

此外，納米光催化塗層的應用不限於船底，大學研究團隊已成功應用該技術來改善了海水冷卻中央空調系統的結垢問題。其他應用於海洋設施的也潛力很大，例如人工養魚場、防鯊網、離岸工程設施等。

在科研上納米光催化海洋防污科技還有很大的發展空間，現在研究團隊正接受香港創新科技署第二輪撥款進行研發第二代更強的太陽光催化材料和塗層，研究工作包括招募自願船主參與研究進行實地測試，過程中將會收集海水質量和塗層功能的大數據，統計分析結果可以用來優化納米材料的設計，以配合當地海水狀況從而獲得最佳功能，有興趣參與這研究合作可與城大梁國熙教授或港大梁耀彰教授聯絡。

總結，納米光催化海洋防污科技是一大突破，對未來海洋生態保護和減碳排放貢獻無限。



(特約)